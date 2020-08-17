17 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Bernard Mensah resmi imzayı attı!

Beşiktaş'tan ikinci transfer! İmzayı attı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

Yeni sezon öncesi çalışmalarını yürüten , ikinci transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, 'dan Mensah'a resmi imzayı attırdı.

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