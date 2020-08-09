09 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Chuba Akpom çıkmazı! Bonservisi...

Akpom çıkmazı! Bonservisi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Burak Yılmaz'ın gidişinin ardından forvet transferi yapmak isteyen , 'tan Chuba Akpom'u transfer listesine almıştı. Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki golcü için kulübüyle görüşmeleri sürdürüyor.

ilk etapta 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kiralamak isterken, bonservis konusunda ısrarını sürdürünce durum değişti. Satıştan İngiliz Premier Lig kulübü 'e pay vereceği için rakamı yüksek tutmaya çalışan PAOK ile görüşmeler devam ediyor.

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