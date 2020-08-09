Beşiktaş'ta Chuba Akpom çıkmazı! Bonservisi...

Burak Yılmaz'ın gidişinin ardından forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş, PAOK'tan Chuba Akpom'u transfer listesine almıştı. Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki golcü için kulübüyle görüşmeleri sürdürüyor.

Beşiktaş ilk etapta 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kiralamak isterken, PAOK bonservis konusunda ısrarını sürdürünce durum değişti. Satıştan İngiliz Premier Lig kulübü Arsenal'e pay vereceği için rakamı yüksek tutmaya çalışan PAOK ile görüşmeler devam ediyor.

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