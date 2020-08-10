Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi 10 Ağustos Pazartesi TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadelede edecek Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor. Avrupa'nın 1 numaralı kupasında 2. ön eleme turundaki tüm eşlemeler corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak. Normal sürede ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışlarını kazanan takım tur atlayacak.

Mücadelede ev sahibi olacak takım da kura çekimi sonrası belli olacak. Maçlar 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

PAOK (Yunanistan)

AZ Alkmaar (Hollanda)

Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan)

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