10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!

Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

'ın 2. ön eleme turundaki rakibi 10 Ağustos Pazartesi TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

2. ön eleme turunda mücadelede edecek 'ın rakibi belli oluyor. Avrupa'nın 1 numaralı kupasında 2. ön eleme turundaki tüm eşlemeler corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak. Normal sürede ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışlarını kazanan takım tur atlayacak.

Mücadelede ev sahibi olacak takım da kura çekimi sonrası belli olacak. Maçlar 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

PAOK ()
AZ Alkmaar (Hollanda)
Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan)

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