09 Ağustos 2020, Pazar

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Beşiktaş'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Brescia'dan ayrılması beklenen Mario Balotelli'yi gündemine almıştı. İtalyan gazeteci Nico Schira, sosyal medya hesabından siyah-beyazlıların İtalyan golcüye yaptığı teklifi açıkladı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.08.2020 21:51 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 21:52
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Beşiktaş'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş

Bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde çıkış yakalayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş

Milli golcü Burak Yılmaz'ı Lille'e gönderen siyah-beyazlı ekipte forvet takviyesi için yoğun mesai harcanıyor.

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Beşiktaş'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş

BALOTELLI BOMBASI!

Ön elemeyi geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Kartal, İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi gündemine almıştı.

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Beşiktaş'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş

Golcü futbolcunun hafta içi İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı kulübe imzayı atacağı öne sürülmüştü.

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Beşiktaş'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Beşiktaş'ın, bonservisi elinde bulunan Mario Balotelli için yaptığı teklif ortaya çıktı.

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