İşte Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında toplanan para
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen "Ödül Senin" adlı gecede siyah-beyazlı camianın ileri gelenlerinden bağış topladı.
Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ile Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği, Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk'ün sunduğu ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan gecede, saat 00.40 itibarıyla 68 milyon TL nakit bağış ve 128 bin adet (2 milyon 560 bin TL) SMS bağışı ile toplamda 60 milyon TL'yi aşan bağış yapıldı.
Beşiktaş yönetiminin yanı sıra geceye teknik direktör Sergen Yalçın, A takım futbolcuları ve diğer branşlarda siyah-beyazlı formayı giyen sporcular katıldı.
Sinema sanatçısı Zafer Algöz, sanatçılar Hakan Altun, Hülya Avşar ve Ömür Gedik de taraftarlarla telefon bağlantısı yaparak bağış topladı.
Yönetimden 10 milyon lira
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin kampanyaya 10 milyon lira ile katıldığını, ayrıca iş insanı Rahmi Koç'un da 10 milyon lira verdiğini söyledi.
Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın da siyah-beyazlı kulübe 200 bin lira katkıda bulunurken, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk 1 milyon lira bağışladı.
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