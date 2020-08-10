10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

İşte Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında toplanan para

İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasında toplanan para
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen "Ödül Senin" adlı gecede siyah-beyazlı camianın ileri gelenlerinden bağış topladı.

Kültür Merkezi (BKM) ile Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği, ile Damla Uğurtürk'ün sunduğu ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan gecede, saat 00.40 itibarıyla 68 milyon TL nakit bağış ve 128 bin adet (2 milyon 560 bin TL) SMS bağışı ile toplamda 60 milyon TL'yi aşan bağış yapıldı.

Beşiktaş yönetiminin yanı sıra geceye teknik direktör , A takım futbolcuları ve diğer branşlarda siyah-beyazlı formayı giyen sporcular katıldı.

Sinema sanatçısı , sanatçılar , ve de taraftarlarla telefon bağlantısı yaparak bağış topladı.

Yönetimden 10 milyon lira

Beşiktaş Kulübü Başkanı , kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin kampanyaya 10 milyon lira ile katıldığını, ayrıca iş insanı Rahmi Koç'un da 10 milyon lira verdiğini söyledi.

'un eski yöneticilerinden da siyah-beyazlı kulübe 200 bin lira katkıda bulunurken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Tevfik Yamantürk 1 milyon lira bağışladı.


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