Beşiktaş süper ikiliyi bitiriyor
Alanya formasıyla 2019-20’ye damga vuran N’Sakala ve Cisse’de somut adımlar atan Kartal iki oyuncuya da imza attırmaya hazırlanıyor.
Gelecek sezonun kadrosu konusunda düğmeye basan Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan isimlerle görüşmelere devam ediyor. Güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sezona damgasını vuran Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala'dan vazgeçmiyor. Caner Erkin ile sözleşme yenilemeyen Kartal, sol bek için N'Sakala'da ısrarcı davranırken, hücuma da Cisse takviyesi yapmayı planlıyor. En uçta oynamasının yanı sıra kanatlarda da görev yapan 35 yaşındaki Cisse, 2019- 20'de forma giydiği 32 lig maçında 22 gol attı. 29 lig maçında oynayan 30 yaşındaki N'Sakala ise bu karşılaşmalarda 4 asist yaptı.
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