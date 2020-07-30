30 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş süper ikiliyi bitiriyor

Beşiktaş süper ikiliyi bitiriyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 Giriş Tarihi: 30.07.2020

Alanya formasıyla 2019-20’ye damga vuran N’Sakala ve Cisse’de somut adımlar atan iki oyuncuya da imza attırmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezonun kadrosu konusunda düğmeye basan , uzun süredir gündeminde olan isimlerle görüşmelere devam ediyor. Güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sezona damgasını vuran ve Fabrice N'Sakala'dan vazgeçmiyor. ile sözleşme yenilemeyen , sol bek için N'Sakala'da ısrarcı davranırken, hücuma da Cisse takviyesi yapmayı planlıyor. En uçta oynamasının yanı sıra kanatlarda da görev yapan 35 yaşındaki Cisse, 2019- 20'de forma giydiği 32 lig maçında 22 gol attı. 29 lig maçında oynayan 30 yaşındaki N'Sakala ise bu karşılaşmalarda 4 asist yaptı.

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