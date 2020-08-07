07 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Elneny için karar verildi! Sergen Yalçın...

Elneny için karar verildi! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Geçtiğimiz sezon 'den 1 yıllığına kiralanan Mohamed Elneny için teknik direktör kararını verdi. Buna göre deneyimli teknik adam, Mısırlı oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

ARSENAL VE ELNENY İLE GÖRÜŞME

Sergen Yalçın'ın kadroda tutulmasını istediği Mohamed Elneny için Beşiktaş harekete geçti. Bonservisi 'de olan Mısırlı futbolcu için Beşiktaş, teklif yapma kararı aldı.

Siyah-beyazlı yönetim, önce Arsenal ve sonra 28 yaşındaki futbolcu ile yeniden görüşme yapacak. Bu görüşmelerden anlaşma çıkması halinde, Beşiktaş bir sezon daha Elneny'yi kiralayacak.

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