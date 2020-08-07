07 Ağustos 2020, Cuma
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Beşiktaş'ta Elneny için karar verildi! Sergen Yalçın...
Geçtiğimiz sezon Arsenal'den 1 yıllığına kiralanan Mohamed Elneny için teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi. Buna göre deneyimli teknik adam, Mısırlı oyuncunun takımda kalmasını istiyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.
ARSENAL VE ELNENY İLE GÖRÜŞME
Sergen Yalçın'ın kadroda tutulmasını istediği Mohamed Elneny için Beşiktaş harekete geçti. Bonservisi Arsenal'de olan Mısırlı futbolcu için Beşiktaş, teklif yapma kararı aldı.
Siyah-beyazlı yönetim, önce Arsenal ve sonra 28 yaşındaki futbolcu ile yeniden görüşme yapacak. Bu görüşmelerden anlaşma çıkması halinde, Beşiktaş bir sezon daha Elneny'yi kiralayacak.
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