08 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Emre Demir harekatı! Para+futbolcu

Emre Demir harekatı! Para+futbolcu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Hes Kablo 'un genç ismi Emre Demir'e talip oldu. Siyah-beyazlılar bu transferi para+takas yoluyla bitirmek istiyor.

2019-20 sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile "Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu" unvanına kavuşan Emre Demir'e, talip oldu. Siyah-beyazlılar, ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu. Kayserispor, Emre Demir ile ilgili henüz kesin kararını vermedi. Emre'nin piyasa değeri yaklaşık 1 milyon euro.

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