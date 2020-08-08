Beşiktaş'tan Emre Demir harekatı! Para+futbolcu

Hes Kablo Kayserispor'un genç ismi Emre Demir'e Beşiktaş talip oldu. Siyah-beyazlılar bu transferi para+takas yoluyla bitirmek istiyor.

2019-20 sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile "Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu" unvanına kavuşan Emre Demir'e, Beşiktaş talip oldu. Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu. Kayserispor, Emre Demir ile ilgili henüz kesin kararını vermedi. Emre'nin piyasa değeri yaklaşık 1 milyon euro.

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