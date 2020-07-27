27 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre bedelsiz mi?

Gökhan Töre bedelsiz mi?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

Malatyaspor'da forma giyen 'nin, takımı küme düştüğü için sözleşmesini feshetme hakkı var. Sergen'in geri dönmesini istediği, Beşiktaş'ın da anlaştığı Töre'nin bu hakkını kullanmadan önce Malatya yönetimiyle bir görüşme yapacağı bildirildi.

Malatya yönetimi ile opsiyon hakkını kullanıp sözleşmesini uzattı. Ancak gelen bilgilere göre Töre'nin opsiyon hakkında Malatyaspor küme düştüğü için sözleşmesini feshetme hakkı var. Sergen'in geri dönmesini istediği, Beşiktaş'ın da anlaştığı Töre'nin bu hakkını kullanmadan önce Malatya yönetimiyle bir görüşme yapacağı bildirildi.
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