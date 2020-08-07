07 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Almanya'dan sağ bek! Burak Can Çamoğlu...

Beşiktaş'a Almanya'dan sağ bek! Menajerler önerdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir transfer önerisi geldi. Menajerler, siyah-beyazlılara Bundesliga 2 takımlarından Karlsruhe ile sözleşmesi biten Burak Can Çamoğlu'nu önerdi.

'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bu pozisyon için Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı transfer eden , 'ün ayrılığın ardından ise sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Listesinde birçok isim olan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi.

KARTAL'A BURAK CAN ÇAMOĞLU ÖNERİSİ!

Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlılara Bundesliga 2 ekibi Karlsruhe ile sözleşmesi sona eren Burak Can Çamoğlu menajerler tarafından önerildi.

Siyah beyazlı yetkililer, Burak Can'ın menajeri ile önümüzdeki günlerde görüşecek.

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