Rıdvan Yılmaz'a talip var! Beşiktaş'ın istediği rakam...

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma gelecek isimler kadar gidecek isimler de önem arz ediyor. Bu kapsamda siyah-beyazlıların genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz'a talip çıktı. İşte o kulüp ve Kartal'ın istediği bonservis bedeli...