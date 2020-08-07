07 Ağustos 2020, Cuma

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Rıdvan Yılmaz'a talip var! Beşiktaş'ın istediği rakam...

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma gelecek isimler kadar gidecek isimler de önem arz ediyor. Bu kapsamda siyah-beyazlıların genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz'a talip çıktı. İşte o kulüp ve Kartal'ın istediği bonservis bedeli...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 18:19
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Rıdvan Yılmaz'a talip var! Beşiktaş'ın istediği rakam...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından N'Sakala ve Welinton'la el sıkışmıştı.

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Rıdvan Yılmaz'a talip var! Beşiktaş'ın istediği rakam...

TFF'nin getirdiği harcama limiti sonrası, transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan siyah-beyazlı ekibe müjdeli haber geldi.

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Rıdvan Yılmaz'a talip var! Beşiktaş'ın istediği rakam...

Milliyet'te yer alan habere göre salgın nedeniyle verilen ara sonrasında Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle göze batan Rıdvan Yılmaz için, Stuttgart siyah-beyazlı kulübe sözlü teklifte bulundu.

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Rıdvan Yılmaz'a talip var! Beşiktaş'ın istediği rakam...

Beşiktaş yönetimi ise genç sol bek için Alman ekibinden 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

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Rıdvan Yılmaz'a talip var! Beşiktaş'ın istediği rakam...

Stuttgart'ın, bir miktar para ve oyuncu teklifini kabul etmeyen Beşiktaş yönetimi, bir sonraki satıştan pay olmak üzere birçok bonusun da sözleşmeye konulmasını istedi.

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