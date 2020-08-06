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Serdar Sarıdağ: Beşiktaş'ta Ze Luis ismi olmaz ise hedefteki isim Mario Balotelli

Son Sayfa programında Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, "Beşiktaş'ta Ze Luis ismi olmaz ise hedefteki isim Mario Balotelli" ifadelerini kullandı.
06.08.2020
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