Beşiktaş Doğukan İnci'nin transferini askıya aldı!
Gelecek sezon rotasyonu bol bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Karıyaka forması giyen Doğukan İnci ile ilgileniyordu. Doğukan İnci'nin transferinin askıya alındığı belirtildi.
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da forma giyen Doğukan İnci'nin Beşiktaş'a transferinin askıya alındığı öğrenildi. Sezon bitmeden önce genç futbolcuya talip olan siyah-beyazlıların, sezon bittikten yeşil-kırmızılılara yeni bir teklif sunmadığı belirtildi. İlk etapta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç'ün Doğukan transferini görüştükleri ancak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanmasının ardından yeni bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.
Kaf-Kaf, Doğukan için 2.5 milyon TL bonservis ücreti belirlerken, sözleşmesi devam eden futbolcunun değerinin altında satılmayacağı bildirildi. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon 14 kez rakip fileleri sarstı.
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