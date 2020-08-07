07 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Doğukan İnci'nin transferini askıya aldı!

Beşiktaş'ta o transfer askıya alındı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

Gelecek sezon rotasyonu bol bir kadro kurmak isteyen , Karıyaka forması giyen ile ilgileniyordu. Doğukan İnci'nin transferinin askıya alındığı belirtildi.

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da forma giyen 'nin 'a transferinin askıya alındığı öğrenildi. Sezon bitmeden önce genç futbolcuya talip olan siyah-beyazlıların, sezon bittikten yeşil-kırmızılılara yeni bir teklif sunmadığı belirtildi. İlk etapta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç'ün Doğukan transferini görüştükleri ancak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanmasının ardından yeni bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.
Kaf-Kaf, Doğukan için 2.5 milyon TL bonservis ücreti belirlerken, sözleşmesi devam eden futbolcunun değerinin altında satılmayacağı bildirildi. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon 14 kez rakip fileleri sarstı.

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