Atiba görüşme odasına!

Gençlerbirliği maçında takımının ilk golünü atan Atiba'nın sözleşmesi sona erdi. Yönetim, Kanadalı futbolcunun 1 yıl daha oynamasını istiyor.

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maçında takımının ilk golünü atan Atiba'nın sözleşmesi sona erdi. Yönetim, Kanadalı futbolcunun 1 yıl daha oynamasını istiyor. Atiba da kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmekten yana. İlerleyen günlerde taraflar bir araya gelerek sözleşme şartlarıyla ilgili görüşecek.