27 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Atiba görüşme odasına!

Atiba görüşme odasına!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 Giriş Tarihi: 27.07.2020

maçında takımının ilk golünü atan Atiba'nın sözleşmesi sona erdi. Yönetim, Kanadalı futbolcunun 1 yıl daha oynamasını istiyor.

maçında takımının ilk golünü atan Atiba'nın sözleşmesi sona erdi. Yönetim, Kanadalı futbolcunun 1 yıl daha oynamasını istiyor. Atiba da kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmekten yana. İlerleyen günlerde taraflar bir araya gelerek sözleşme şartlarıyla ilgili görüşecek.
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