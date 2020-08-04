Beşiktaş'ın forvet transferinde hedefi Chuba Akpom!
Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gündem forvet transferi... Siyah-beyazlılar Alanyaspor'dan Papiss Cisse ile ilgilenirken, ilerleyen yaşı nedeniyle bu transferi askıya aldı. Kartal'ın, bu bölge için düşündüğü isim ise Chuba Akpom. İşte detaylar...
Beşiktaş forvet transferinde her ihtimali düşünüyor... Siyah-Beyazlı yönetim Burak Yılmaz'ın ayrılmasından sonra Alanyasporlu Cisse ile ilgilenmesine rağmen yönetimin ilk hedefinin Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen İngiliz oyuncu Chuba Akpom olduğu öne sürüldü.
PAOK'LA GÖRÜŞME YAPILACAK
Takvim'in haberine göre; Papiss Cisse'yi yaşının 35 olması nedeniyle ikinci plana iten yönetimin Yunanistan ekibinde oynayan 24 yaşındaki yıldızı transfer etmek için PAOK'la bir görüşme yapacağı ortaya çıktı.
FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Bu oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini bilen Beşiktaş Yönetimi'nin PAOK'la geçmişten dayalı iyi ilişkileri de kullanarak bu transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
1 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK
PAOK'la1 yıl daha sözleşmesi bulunan Chuba Akpom için 1 milyon Euro bonservis bedeli vermeyi planlayan yönetim yapılacak görüşme sonrası transferi sonuçlandırmayı planlıyor.
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