03 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu İtalya'dan gelecek! Skov Olsen Beşiktaş yolunda

Beşiktaş'a yeni kanat oyuncusu! Serie A'nın yıldızı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren 'ta kanat bölgesine sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar Serie A'da forma giyen yıldız futbolcu için girişimler başladı işte detaylar...

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına hız veren , Diaby'in 'a dönecek olmasından dolayı bir kanat oyuncusu arıyor.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp, aradığı ismi Çizme'de buldu. Buna göre Kartal'ın 1 numaralı hedefi Bologna'da forma giyen Skov Olsen.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPACAKSA...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre son birkaç saatte Beşiktaş'ın oyuncuya olan ilgisi hayli çoğaldı ve siyah beyazlılar, gerek Olsen gerekse menajeriyle irtibatta bulunmaya başladı.

BOLOGNA TEK ŞARTLA MASAYA OTURACAK

Öte yandan geçtiğimiz yaz transfer sezonunda FC Nordsjaelland'dan 6 milyon euro bedelle Bologna'ya geçen oyuncu için kulübü, bu miktardan daha yüksek bir rakam talep edecek. Beşiktaş şu an için Bologna kulübüyle resmi olarak masaya oturmuş değil ve alternatif transfer seçeneklerine yönelecek.

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