03 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Hadebe tranferi için menajeri açıklamada bulundu

Beşiktaş'a transfer durumu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında birinci bölge olan stoper konusunda arayışları sürerken son olarak sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Yeni Malatyasporlu Hadebe için menajeri Gibson ile görüştüğü iddia edildi işte detaylar...

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aladığı iddia edilen Yeni Malatyasporlu Hadebe hakkında oyuncu menajeri Gibson Mahachi konuştu.

Kickoff.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve Afrika'ya dönüşü çok uzak bir ihtimal.

Menajer Mahachi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hadebe, bu hafta Zimbabve'ye gelecek ve onunla transferine ilişkin konuşacağız. Bildiğiniz gibi oyuncum Türkiye'de çok iyi iş çıkarttı. Önceliğimiz onun Avrupa'da kalması için olacak ve şu anda kulübünün sözleşmeli oyuncusu. Beraber konuştuğumuzda diğer seçenekleri de değerlendireceğiz." dedi.

AFRİKA'DAN TEKLİF...
Öte yandan Mahachi, konuşmasının sonunda Afrika'dan kendilerine gelen herhangi bir teklifin olmadığını dile getirdi.

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