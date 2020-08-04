Beşiktaş Rafael'e teklif yaptı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen deneyimli sağ bek Rafael'e teklif yaptı. Sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacak olan Gökhan Gönül'ün yerine bir sağ bek arayan siyah-beyazlıların ilk tercihini Rafael olduğu ifade edildi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün boşluğunu Rafael ile doldurmayı planlıyor.
Milli sağ bekin takımdan ayrılmaya karar vermesinin ardından gaza basan siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Lyon'dan forma giyen Brezilyalı sağ beke teklif yaptı.
TRT Spor'un haberine göre, 30 yaşındaki oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi ve Beşiktaş ile görüştü.
Rafael'in Sergen Yalçın'ın listesinde 1 numarada olduğu belirtiliyor. Beşiktaş, deneyimli oyuncuyla anlaşamaması durumunda ise alternatiflere yönelecek.
Rafael, bu sezon 19 maçta Lyon forması giyerken, gol ya da asist katkısı yapamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama