04 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Rafael'e teklif yaptı

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BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren , Fransız ekibi Lyon'da forma giyen deneyimli sağ bek Rafael'e teklif yaptı. Sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacak olan 'ün yerine bir sağ bek arayan siyah-beyazlıların ilk tercihini Rafael olduğu ifade edildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , 'ün boşluğunu Rafael ile doldurmayı planlıyor.

Milli sağ bekin takımdan ayrılmaya karar vermesinin ardından gaza basan siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Lyon'dan forma giyen Brezilyalı sağ beke teklif yaptı.

TRT Spor'un haberine göre, 30 yaşındaki oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi ve Beşiktaş ile görüştü.

Rafael'in 'ın listesinde 1 numarada olduğu belirtiliyor. Beşiktaş, deneyimli oyuncuyla anlaşamaması durumunda ise alternatiflere yönelecek.

Rafael, bu sezon 19 maçta Lyon forması giyerken, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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