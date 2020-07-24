24 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Sırada Cisse var! Sergen Yalçın onu çok istiyor

Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz golcü! Sergen Yalçın onu çok istiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.07.2020

Alanya’dan N’Sakala ve Welinton’u bitiren , yıldız golcü Cisse’yi de renklerine katmak için yoğun çaba harcıyor.

transferde rotayı Alanya'yı kırdı... Teknik Direktör 'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Siyah-Beyazlılar, N'Sakala ile anlaşmaya varmıştı. sonrasında 'un bir başka savunmacısı Welinton ile de prensipte anlaştı

ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ

Transferde gözünü Alanya'ya diken Beşiktaş'ın yeni hedefi ise bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken golcü oyuncu . Sergen hoca tecrübeli golcüyü de çok istiyor.

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JUNİOR FERNANDES DE LİSTEDE

Beşiktaş'ın Welinton dışında Alanyaspor'un yıldız orta saha oyuncusu Junior Fernandes için de girişimlerde bulunacağı öğrenildi. 32 yaşındaki Şilili sol kanat oyuncunun ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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