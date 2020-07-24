Sırada Cisse var! Sergen Yalçın onu çok istiyor

Alanya’dan N’Sakala ve Welinton’u bitiren Kartal, yıldız golcü Cisse’yi de renklerine katmak için yoğun çaba harcıyor.

Beşiktaş transferde rotayı Alanya'yı kırdı... Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Siyah-Beyazlılar, N'Sakala ile anlaşmaya varmıştı. Kartal sonrasında Alanyaspor'un bir başka savunmacısı Welinton ile de prensipte anlaştı



ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ



Transferde gözünü Alanya'ya diken Beşiktaş'ın yeni hedefi ise bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken golcü oyuncu Papiss Cisse. Sergen hoca tecrübeli golcüyü de çok istiyor.

JUNİOR FERNANDES DE LİSTEDE



Beşiktaş'ın Welinton dışında Alanyaspor'un yıldız orta saha oyuncusu Junior Fernandes için de girişimlerde bulunacağı öğrenildi. 32 yaşındaki Şilili sol kanat oyuncunun Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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