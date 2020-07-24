Sırada Cisse var! Sergen Yalçın onu çok istiyor
Alanya’dan N’Sakala ve Welinton’u bitiren Kartal, yıldız golcü Cisse’yi de renklerine katmak için yoğun çaba harcıyor.
Beşiktaş transferde rotayı Alanya'yı kırdı... Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Siyah-Beyazlılar, N'Sakala ile anlaşmaya varmıştı. Kartal sonrasında Alanyaspor'un bir başka savunmacısı Welinton ile de prensipte anlaştı
ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ
Transferde gözünü Alanya'ya diken Beşiktaş'ın yeni hedefi ise bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken golcü oyuncu Papiss Cisse. Sergen hoca tecrübeli golcüyü de çok istiyor.
JUNİOR FERNANDES DE LİSTEDE
Beşiktaş'ın Welinton dışında Alanyaspor'un yıldız orta saha oyuncusu Junior Fernandes için de girişimlerde bulunacağı öğrenildi. 32 yaşındaki Şilili sol kanat oyuncunun Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı