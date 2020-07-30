30 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

N'Sakala Beşiktaş'ta

Beşiktaş'tan flaş transfer! Anlaşma sağlandı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 Giriş Tarihi: 30.07.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren , bir süredir görüştüğü N'Sakala'da mutlu sona ulaştı.

Sözleşmesi sona eren Caner Erkin ile anlaşamayan siyah-beyazlılar, milli futbolcunun yerini Kongolu sol bekle doldurdu. 4 Ağustos'ta serbest kalacak olan 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllığına anlaşıldı.

Öte yandan N'Sakala'nın siyah-beyazlı takımdan yıllık 800 bin euro maaş alacağı ifade edildi.

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