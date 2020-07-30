N'Sakala Beşiktaş'ta

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir görüştüğü N'Sakala'da mutlu sona ulaştı.

Sözleşmesi sona eren Caner Erkin ile anlaşamayan siyah-beyazlılar, milli futbolcunun yerini Kongolu sol bekle doldurdu. 4 Ağustos'ta serbest kalacak olan 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllığına anlaşıldı.

Öte yandan N'Sakala'nın siyah-beyazlı takımdan yıllık 800 bin euro maaş alacağı ifade edildi.

DİĞER