31 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Lens’in talibi var

Lens’in talibi var
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve 'ın da gelecek 11'de düşünmediği 'e talip çıktı.

Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve 'ın da gelecek 11'de düşünmediği 'e talip çıktı. takımı Alkmaar'ın daha önce ilgilendiği Lens için Beşiktaş'a yeni teklif sunacağı dile getirildi.
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