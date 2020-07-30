30 Temmuz 2020, Perşembe
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Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Karius'un alacakları...
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla beklentilerin oldukça altında kalan ve pandemi sürecinde yolların ayrıldığı Loris Karius ile ilgili UEFA'dan flaş bir karar geldi. Karius'un alacakları Beşiktaş'tan tahsil edilecek.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla beklentilerin oldukça altında kalan Loris Karius hakkında flaş bir gelişme yaşandı. UEFA, pandemi kaynaklı ödeme gecikmesini kabul etmeyerek Karius'un alacaklarının Beşiktaş'tan tahsil edilmesine karar verdi. Sports Digitale'in haberine göre Karius haklı bulundu.
LORIS KARIUS'UN ALACAKLARI NE KADAR?
Beşiktaş, Karius'a Mart 2020'de 367 bin Euro ödeme yaptı. Alman file bekçisine geçiken ve ödenmesi gereken 93 günlük miktar ise 867 bin Euro.
Loris Karius'un geçen sezondan kalan alacağı ve toplam kontrat ücreti ise 1.6 milyon Euro
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