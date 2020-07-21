21 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ljajic ve Boateng'in alternatifi bulundu: Amer Gojak

Ljajic ve Boateng'in alternatifi bulundu! İşte yeni 10 numara
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

Teknik direktör 'ın "Gelecek sezon 8-10 yeni oyuncu lazım" sözlerinin ardından transferde iyice gaza basan Beşiktaş yönetimi, listesini genişletirken bazı isimler de netleşmeye başladı. Bunlardan birinin de Hırvatistan ekibi 'de forma giyen Amer Gojak olduğu öne sürüldü.

'i yüksek maliyeti, Adem Ljajic'i ise düzensiz performansı nedeniyle istemeyen Yalçın'ın yeni adayını "Gereksiz paralar ödeyeceğimiz bir transfer değil, Gojak gibi bonservisi uygun olan, ucuza oynayacak oyuncular tercih edelim" sözleriyle onayladığı bildirildi. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetimin de 23 yaşındaki Bosnalı futbolcu için piyasa araştırmasına başladığı gelen haberler arasında.

MADDİ KAYNAK ADEM LJAJIC OLACAK
Fotomaç'ın haberine göre, yönetimin gelecek hafta resmi temaslara başlamayı düşündüğü kaydedilirken, 5.5 milyon euro'luk bir teklif sunulacağı dile getiriliyor. Siyah-beyazlı kulübün bu rakamı ise satış listesine koyacağı Ljajic üzerinden karşılamayı planladığı belirtildi. Kulübüyle 2022'e kadar sözleşmesi bulunan Gojak'a ne kadarlık öneri yapılacağı ise bilinmiyor. Futbola ülkesinin takımlarından Zeljeznicar alt yapısında başlayan 23 yaşındaki on numara, buradan 2013-14'te Olimpik Sarajevo'ya transfer oldu. 1 sezon sonra da 'in yolunu tuttu. Merkez orta saha olarak da görev yapabilen 1.84 boyundaki futbolcu, ülkesinin milli takımında 10 maça çıktı. Bunlarda 4 gol attı. Beşiktaş, Gojak transferinde ilerleme kaydedemezse listesindeki diğer adaylarla görüşmelere başlayacak.

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