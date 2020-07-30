30 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Al Nassr Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı!

G.Saray'a Maicon müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 Giriş Tarihi: 30.07.2020

'da son dakika gelişmesi... ekibi AL Nasr, 'un bonservisini Galatasaray'dan aldıklarını açıkladı. Arap kulübüyle olan 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoper, geçtiğimiz günlerde 'a gelmişti.

ekibi Al Nassr, 'un bonservisini 'dan aldı.

Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, yaptığı paylaşımda, "Maicon'un sözleşmesi uzatıldı ve bonservisi bizde. Şükürler olsun. Güveniniz için hepinize teşekkürler. Maicon, Riyad'a doğru yola çıktı." dedi. Transferin detaylarının daha sonra açıklanacağı ve oyuncunun özel uçakla Suudi Arabistan'a geleceğini açıklandı.

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