Son dakika: Al Nassr Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Suudi Arabistan ekibi AL Nasr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldıklarını açıkladı. Arap kulübüyle olan 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoper, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldı.



Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, yaptığı paylaşımda, "Maicon'un sözleşmesi uzatıldı ve bonservisi bizde. Şükürler olsun. Güveniniz için hepinize teşekkürler. Maicon, Riyad'a doğru yola çıktı." dedi. Transferin detaylarının daha sonra açıklanacağı ve oyuncunun özel uçakla Suudi Arabistan'a geleceğini açıklandı.





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