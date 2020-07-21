Ayakta seyirci ertelenebilir

Beşiktaş, TFF'ye kale arkası tribünlerdeki koltukların sökülmesiyle ilgili resmi başvurusunu yaptı. TFF'nin Beşiktaş'ın isteğine olumlu cevap vermesi bekleniyor.

Beşiktaş, TFF'ye kale arkası tribünlerdeki koltukların sökülmesiyle ilgili resmi başvurusunu yaptı. TFF'nin Beşiktaş'ın isteğine olumlu cevap vermesi bekleniyor. Ardından siyah-beyazlı yönetim ligin son maçıyla itibaren yeni katlanır koltukların takılması için harekete geçecek. Ancak en önemli nokta gelecek sezon maçların seyircili oynanıp oynanmaması. Eğer pandemi krizi korkulan şekilde devam ederse operasyon 1 yıl ertelenecek.

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