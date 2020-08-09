Beşiktaş ve Lille Jackson Muleka transferi için yarışıyor

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet hattını güçlendirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Kongolu golcü Jackson Muleka'nın transferi için düğmeye bastı. 20 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibi Lille'in de devrede olduğu öğrenildi.

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bu kez bir genç yeteneğe kancayı attı.

Arap medyasında konu ile ilgili yer alan habere göre Mazembe'de forma giyen genç golcü Muleka, Al Ahly'e çok yakın olmasına rağmen fikir değiştirebilir.

BEŞİKTAŞ VE LILLE...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Muleka'yı daha önce Mouscron da istiyordu ancak Lille ve Beşiktaşlı scoutlar da oyuncuya onay verince transfer süreci Al Ahly için zora girdi.

Jackson Muleka bu sezon toplamda 31 müsabakada rol alırken 14 gol 4 asistle oynadı.

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