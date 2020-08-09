09 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ve Lille Jackson Muleka transferi için yarışıyor

Beşiktaş'a 20'lik golcü! Transferde rakip Lille
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.08.2020

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet hattını güçlendirmek için kollarını sıvayan , Kongolu golcü 'nın transferi için düğmeye bastı. 20 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibi Lille'in de devrede olduğu öğrenildi.

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet arayışlarını sürdüren , bu kez bir genç yeteneğe kancayı attı.

Arap medyasında konu ile ilgili yer alan habere göre Mazembe'de forma giyen genç golcü Muleka, Al Ahly'e çok yakın olmasına rağmen fikir değiştirebilir.

BEŞİKTAŞ VE LILLE...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Muleka'yı daha önce Mouscron da istiyordu ancak Lille ve Beşiktaşlı scoutlar da oyuncuya onay verince süreci Al Ahly için zora girdi.

bu sezon toplamda 31 müsabakada rol alırken 14 gol 4 asistle oynadı.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Beşiktaş'ın yıldızı Alanyaspor'da! Beşiktaş'ın yıldızı Alanyaspor'da!
Beşiktaş bombayı patlattı! Yıldız isimle anlaşma sağlandı... Beşiktaş bombayı patlattı! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör