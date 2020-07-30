Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi! Everton mesajı verdi
Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş’a iyi haber geldi... Kara Kartal’ın gündemindeki eski golcüsü Cenk Tosun için İngiliz ekibi Everton mesaj gönderdi.
Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından golcü arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında yer alan Cenk Tosun için güzel haberler gelmeye başladı. Milli futbolcunun bonservisini elinde tutan Everton'ın geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2020- 2021'de de Cenk Tosun'u kiralamak istediği öğrenildi. İngiliz ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için kapısını çalan Beşiktaş'a da bu konuda net bir mesaj verdiği ifade edildi. Evertonlı idarecilerin yıllık ücreti karşılanması halinde bir yıllık kiralamaya onay verdiği kaydedildi.
BAŞKAN NUR ÇEBİ BİZZAT DEVREDE
İngiltere'de vergiler düştükten sonra 3.4 milyon euro kazanan Cenk Tosun konusunda ısrarcı olan Beşiktaş'ın tüm şartları zorlayacağı vurgulandı. Yıldız futbolcunun eski kulübünde kiralık oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı iddia edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği isimler arasında ilk sırada yer alan Cenk Tosun'un transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da devrede olduğu ileri sürülüyor. Bu transferde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgilendiği de öğrenildi.
EURO 2020 FAKTÖRÜ
C. Palace idmanında yaşadığı ağır diz sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracaktı. Ancak koronavirüs sebebiyle turnuvanın 1 yıl ertelenmesi tecrübeli forvetin işine yaradı. Cenk Tosun, 2021'de oynanacak organizasyona hazır katılmak için Beşiktaş'a dönüşe sıcak bakıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı