27 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Bu takas çok konuşulur! Beşiktaş'ta Domagoj Vida gidiyor yerine...

Bu takas çok konuşulur! Vida gidiyor yerine ise...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

Süper Lig'de sezonu 3. olarak bitiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Avrupa'nın dev kulübü Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak isterken, bu futbolcu için sürpriz bir takas iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta dev takas gündemde... Takvim'de yer alan habere göre Fransız ekibi Olympique Lyon, Domagoj Vida'yı transfer etmek isterken Beşiktaş da aynı takımdan eski oyuncusu Marcelo'yu kadroya katmayı planlıyor.

Lyon'un Vida için bonservis ücreti ödemek istememesi üzerine Beşiktaşlı yöneticiler Vida-Marcelo takasını teklif olarak Lyon kulübüne sundu. Marcelo da Beşiktaş'a geri dönmek istiyor.

Lyon ve Vida arasındaki görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Vida-Marcelo takasının gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

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