27 Temmuz 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Bu takas çok konuşulur! Beşiktaş'ta Domagoj Vida gidiyor yerine...
Süper Lig'de sezonu 3. olarak bitiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Avrupa'nın dev kulübü Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak isterken, bu futbolcu için sürpriz bir takas iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta dev takas gündemde... Takvim'de yer alan habere göre Fransız ekibi Olympique Lyon, Domagoj Vida'yı transfer etmek isterken Beşiktaş da aynı takımdan eski oyuncusu Marcelo'yu kadroya katmayı planlıyor.
Lyon'un Vida için bonservis ücreti ödemek istememesi üzerine Beşiktaşlı yöneticiler Vida-Marcelo takasını teklif olarak Lyon kulübüne sundu. Marcelo da Beşiktaş'a geri dönmek istiyor.
Lyon ve Vida arasındaki görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Vida-Marcelo takasının gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı