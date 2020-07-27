Beşiktaş'ta kaleci avında! İşte adaylar

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, "yerli ve tecrübeli kaleci" tarifi doğrultusunda çalışmalar başladı. Ancak şartlara uyacak adaylar sınırlı. Ramazan Köse, Fatih Öztürk ve Günay Güvenç ilk alternatifler arasında...

Süper Lig'in sona ermesinin ardından transfer için gazı kökleyen Başiktaş, önceliği 1 numaraya verecek... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Yabancı kaleci almayacağız. Ersin'in yanına yerli ve tecrübeli bir kaleci alacağız" açıklamasının ardından gözler Süper Lig'de oynayan yerli ve tecrübeli kalecilere yöneldi. Bonservis ve sözleşme olarak kulübe uygun isimleri araştıran siyah-beyazlılar, listesini netleştirmeye başladı. Yalçın'ın talebi doğrultusunda seçenekler belirleyen yönetim, ilk olarak bonservisi elinde olan bir kaleci arıyor.

HAYDAR DA BİR İHTİMAL

Ancak; Süper Lig'de Beşiktaş'ın kriterini karşılayacak boşta olan başka yerli kaleci yok gibi. Yalçın'ın tarif ettiği 'yerli ve tecrübeli' sınıfına giren kaleci adayları ise sözleşmelerinin bitmesine en az bir yıl kalmış isimler. Bunların arasında da ilk akla gelenler Kasımpaşa'dan Ramazan Köse ve Fatih Öztürk ile Gaziantep'ten Günay Güvenç. Bu arada Antalyaspor'un yedek kalecisi Ferhat Kaplan ve teknik direktör Yalçın'ın Alanya'dan eski öğrencisi Haydar Yılmaz da alternatif kaleciler arasına girebilir.

GÖKHAN VE VOLKAN'DA BONSERVİS ENGELİ

Teknık direktör Sergen Yalçın'ın daha Karius gitmeden yeni sezon için istediği ilk kaleci Rizespor'dan Gökhan Akkan'dı. Ancak Karadeniz ekibi, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki kaleci için yüksek bonservis istediğinden, Gökhan'ın transferi askıya alınmak zorunda kaldı. Bunun yanı sıra yerli kaleciler listesinde ikinci sırada olan Volkan Babacan için de mutlaka bonservis isteyen Başakşehir'le bu hafta yeniden temasa geçilmesi bekleniyor. Deneyimli kalecinin kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

SİNAN BOLAT DA VAR

Yerli kaleci adayları arasında zayıf da olsa bir ihtimal daha yer alıyor. Bu isim ise Belçika takımı Antwerp'ten ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Sinan Bolat. Fakat, Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Sinan Bolat'ı veto etmiş olması milli kaleciyi sıralamada altlara itmiş durumda. Yine de Sinan'ın boşta olması mali olarak cazip duruma sokuyor. (Fotomaç)

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