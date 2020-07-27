27 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Welinton tamam gibi

Welinton tamam gibi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

Bir süre önce Alanyaspor'un stoperi Welinton için devreye giren hatta Akdeniz ekibine teklif yapan , transferde sona çok yaklaştı.

Bir süre önce Alanyaspor'un stoperi Welinton için devreye giren hatta Akdeniz ekibine teklif yapan , transferde sona çok yaklaştı. 31 yaşındaki savunmacı için daha önce Fatih Aksoy'u 2 yıl kiralık olarak öneren siyah-beyazlılar, 'ı isteriz karşılığını almıştı. Yönetim de konuyu teknik direktör 'ın onayına sunmuştu. Gelen haberlere göre usta hocanın, daha önce de istediği Brezilyalı futbolcu için Necip takasına onay verdiği, yakın zamanda transferin netliğe kavuşacağı ifade edildi.
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