26 Temmuz 2020, Pazar
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Atiba'dan sevgilerle
Kartal’ın dinamosu, penaltıdan attığı golle zaferin fitilini ateşledi. Sezonu 6 golle tamamlayan Atiba Hutchinson, bunların 4’ünü dış sahada kaydetti.
Beşiktaş'ın tecrübe abidesi Atiba Hutchinson, kalitesine ve yaşına yakışır bir oyunla yine alkış alırken aynı zamanda Kara Kartal'ı öne geçiren isim oldu. Kanadalı futbolcu, 52. dakikada kazanılan penaltıyı ağlara yollayıp farklı galibiyetin fitilini ateşledi. Siyah-beyazlı orta saha böylece sezon 30 maçta 6 gol, 5 asistle tamamladı. Atiba, maç sonrası yaptığı açıklamada "İyi bir ivme yakalamıştık. Güzel bir seri yakaladık ama sezon bitti. Umarım buna gelecek sezon da devam edebiliriz. Taraftarımızı biraz da olsa sevindirebildiysek ne mutlu" ifadesini kullandı.
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