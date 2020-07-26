26 Temmuz 2020, Pazar

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Aynı ismin peşindeler

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemi için arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız oyuncunun transferi için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 12:04
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Aynı ismin peşindeler

Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği yeni yabancı sınırlaması, transfer döneminde büyük takımların gözünü yerli isimlere çevirmesine neden oldu.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Aynı ismin peşindeler

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yeni sezon öncesi kadrolarında geniş bir revizyona gitmeye hazırlanıyorlar.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Aynı ismin peşindeler

Transferde bütçe darlığı nedeniyle yerli ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bu üç ekip, zaman zaman da aynı futbolcular için karşı karşıya geliyor.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Aynı ismin peşindeler

Hürriyet'te yer alan habere göre o oyunculardan biri de Sinan Gümüş...

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Aynı ismin peşindeler

Bonservisi İtalya'nın Genoa kulübünde bulunan, bu sezonun devre arasında kiralandığı Antalyaspor'da 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen golcü oyuncuya eski kulübü Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da talip oldu.

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