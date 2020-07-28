28 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Malatya ile ipleri germeyecek

Beşiktaş Malatya ile ipleri germeyecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

'ın ilk transferi olacak gibi duruyor... Malatyaspor'un küme düşmesinden sonra Töre'nin sözleşmesinde yer alan opsiyonun devreye gireceği, milli futbolcunun serbest kalacağı iddia ediliyor. Ancak Beşiktaş'ın bu madde devreye girmeden Malatya'ya bir ya da iki genç oyuncu vererek, Töre'nin haklarını almak istediği, iki kulüp arasında dostluğun bozulmasını istemediği bildirildi.

'ın ilk transferi olacak gibi duruyor... Malatyaspor'un küme düşmesinden sonra Töre'nin sözleşmesinde yer alan opsiyonun devreye gireceği, milli futbolcunun serbest kalacağı iddia ediliyor. Ancak Beşiktaş'ın bu madde devreye girmeden Malatya'ya bir ya da iki genç oyuncu vererek, Töre'nin haklarını almak istediği, iki kulüp arasında dostluğun bozulmasını istemediği bildirildi.

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