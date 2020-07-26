26 Temmuz 2020, Pazar

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Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer!

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçıyla aktif futbol yaşantısına nokta koyan ve sportif direktör olarak kulüp bünyesinde yer alacak olan Emre Belözoğlu, transferi için kolları sıvadı. İlk olarak Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş'ı sarı-lacivertli formayı giymeye ikna eden Belözoğlu, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 18:00
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Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer!

Fenerbahçe, transferde taraftarını havalara uçuracak bir girişime imza atmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer!

Son olarak Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor'u sahasında konuk eden sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe, 2019-20 sezonunu 7. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katılamadı.

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Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer!

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu daha kaliteli yapmak adına 'A sınıfı' bir transfer hazırlığında.

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Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer!

Fotomaç'ın derlediği habere göre dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul etmeye hazır.

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Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer!

İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki dünya yıldızı ve dış basında çıkan o haber:

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