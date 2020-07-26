Fenerbahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer!

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçıyla aktif futbol yaşantısına nokta koyan ve sportif direktör olarak kulüp bünyesinde yer alacak olan Emre Belözoğlu, transferi için kolları sıvadı. İlk olarak Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş'ı sarı-lacivertli formayı giymeye ikna eden Belözoğlu, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...