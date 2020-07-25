Burak Yılmaz'dan yabancı kuralına tepki

Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlı takımdan ayrılışıyla ilgili konuştu. Burak, "Bana bir teklif geldi. Teklif gelince yönetimle konuştuk. Nasıl düşünürüz ne yaparız diye bir karar aldık. Karar ortak alındı. Yönetimin ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. Kırgınlık asla yok" ifadelerini kullandı.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları

"Bana bir teklif geldi. Teklif gelince yönetimle konuştuk. Nasıl düşünürüz ne yaparız diye bir karar aldık. Karar ortak alındı. Yönetimin ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. Kontratımla ilgili vazgeçtiğim şeyler oldu, gelecek sezonki kontratımdan da vazgeçeceğim şeyler olurdu. Ne yaparsam yapayım kulübümün karşılayamayacağı şeyler vardı. Büyük bir tutarı da bıraktım. Ben gereğini yaptım ama olmadı. Beraber alınmış bir karardı. Beşiktaşımız için hayırlısı olsun. Büyük bir yükten kurtuldular. Bir yıl boyunca az ödeme almıştım. Bazı arkadaşlar gibi bunu sorun etmedim. Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi zamanlarında paranın P'sini konuşmadım. Uzun süre para almadan devam ettim ama bunun lafını yapmadım. Bunu herkes biliyor. Benim ayrılışım maddiyatla ilgili değil. Ayrılışımın maddiyatla ilgili olması gerekiyordu. Ne kadar gol atarsam atayım maddiyatta kulübe yardımı olmayacaktı. FFP ve kulüp limiti var. Hepsini konuştuk ve bu kararı aldık. Kırgınlık asla yok.

"YABANCI KURALINA KATILMIYORUM"



O gün Başakşehir'in şampiyonluk günüydü. Gereksiz gündem yaratmak istemedim. Konu yabancılarla ilgiliydi. Ben Drogba, Sneijder, Atiba, Jaja, Colman gibi oyncularla oynadım. Karakterli oyuncularla oynadım. Bu oyuncuların parayı sorun ettiklerini görmedim. Şimdi ülkemizde yabancı sınırı çıktı. 3 Türk oyuncuyu mecbur kılan bir sistem. Herkes buna karşı çıkıyor. Ben buna saygı duyuyorum ama katılmıyorum.

"YERLİ OYUNCULAR PARA İSTEDİĞİNDE KADRO DIŞI BIRAKILIYOR"



Türk oyuncular uzun süre maaş alamadı ama bunu dert etmedi. Pandemi döneminde maaş alamayan yabancı oyuncular bizi bırakıp gitti. Onlara bir şey olmuyor. Yerli oyuncular parasını almak istediğinde kadro dışı bırakılıyor, basının önüne atılıyor. Yabancılara bir şey yapılamıyor. Yerli oyuncular maaştan dolayı mutsuzken ben onlara komiklikler yapıp neşelerini yerine getirmeye çalışıyorum ki idmana çıksınlar.

"YABANCI OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ FIFA'DAN GÜVENCELİ"



Yabancı kuralında 3 Türk oyuncu kuralı var. Ben bunun arkasındayım. Ben yabancı serbestken her takımda oynadım. Türk oyuncular nerede pişecek? Önceden alt lige yolluyorduk pişmeleri için ama şimdi alt liglerde de yabancı oyuncular var. Yabancı serbestken 14-14 iken şartlar eşit deniliyordu ama eşit değil. Yabancı oyuncunun sözleşmesi FIFA'dan güvenceli. Türk oyuncuda bu yok. Yabancı oyuncu maaşındaki gecikmeden sonra FIFA'ya gidip gelecek yıllardaki maaşını bile alabiliyor. Türk oyuncularda böyle şeyler yok maalesef. Parasını almak istediğinde hain ilan ediliyor.



"MİLLİYETÇİ BİR İNSANIM AMA IRKÇI DEĞİLİM"



Türk oyuncuların piyasasının artması futbolcunun hatası mı? Yöneticilik hatası mı? Ben Türk arkadaşlarımın daha fazla şans bulması gerektiğine inanıyorum. Milliyetçi bir insanım ama ırkçı değilim. Türk arkadaşlarımın iyi yerlere gelmesini istiyorum. O yetenekle olduklarına inanıyorum.

"YABANCI KURALIYLA İLGİLİ BENİ İKNA EDEMEZLER"



Ben bu açıklamaları yaparken bazı yorumcular ellerini ovuşturuyor. Burak'a 2-3 gün buradan vururuz diye. Hepsine saygı duyuyorum. Yabancı kuralıyla ilgili herkesle her koşulda tartışırım. Benim onları ikna edebileceğim çok konu var ama onlar beni ikna edemezler. Türk oyuncular nerede oynayacak? Nerede yetişip yabancı ile rekabet edecekler?

"YABANCILARIN ALDIĞI PARALAR KONUŞULMUYOR"



Türk oyuncuların maaş konuları ne olacak? Aldığımız paralar konuşuluyor. Maaş konu olduğunda Arda'nın Caner'in Burak'ın Selçuk'un maaşı konuşuluyor. Yabancı oyuncuların aldığı paralar konuşulmuyor. Bana kızan varsa saygı duyuyorum ama bu konuda görüşüm değişmez.

"KONU BEŞİKTAŞ İSE ASLA PARA İLE GÜNDEME GELMEM"



Para konusu milli takımdaki prim krizinden beri karın ağrım. Trabzonspor'daki bir konu vardı ama o konu çok başkaydı. Hiçbir zaman maddiyatla ilgili takımlarımda sorun yaşamadım. Başkanımızı canlı yayına bağlayabilirsiniz. Kulübümüz zor durumda ama yalnızca Beşiktaş değil. Her takımda mağduriyetler oluyor. Canları sağ olsun. Bir sene beklediysen bir sene daha bekleriz. Para konuları yalandır. Benim ağzımdan ne duymuyorsanız bu yalandır. Ben bu konuda asla gündeme gelmem. Hele konu Beşiktaş ise asla.

"SAHAYA ÇIKMAYI ÇOK İSTEDİM AMA LILLE İZİN VERMEDİ"



Dünyanın hiçbir yerinde transfer netleştiğinde oyuncu maça çıkmaz. Lille'in istememe hakkı var. Dünyadaki sistem böyle. Ben sahaya çıkmayı çok istedim ama Sergen hoca da buna hak verdi. İki kulüp el sıkıştığında oyuncu oynamaz. Ben Çin'e giderken de Konya maçına çıkmadım. Beni diğer kaçanlarla bir kefeye koymasınlar.

"LILLE SPORTİF DİREKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARARIMI VERDİM"



Gelecekte teknik direktörlük fikrim yoktu ama görüşüm değişti. Çok büyük hocalarla çalıştım yerli - yabancı. Lille'e giderken bu görüş etkili olmadı ama sportif direktörleri Luis Campos ile görüştüğümde gitmeye karar verdim. Orada Zeki var, Yusuf var. 35 yaşındayım. Üst düzey bir lige gidiyorum. Kendime inanıyorum. Beşiktaş kaptanı olarak gidiyorum ve orada ülkemi temsil edeceğim. Campos ile görüştükten sonra kararımı verdim.

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR MACERAYA ÇIKIYORUM"



2 yıl sözleşme imzaladık. Sonrasında ne olur bilmiyorum. Benim sözleşmelerim genelde 3-4 yıl oluyor ama 2 sene kontratım var. Hayatımda ilk defa böyle bir maceraya çıkıyorum. 31'inde Fransa'ya gideceğim ve 23 Ağustos'ta lig başlıyor. Çok heyecanlıyım. Arda ile birlikteyim şu anda. O da bana bunun çok iyi geleceğini söyledi. Yusuf, Zeki, Merih ile konuşuyorum. Hepsi bana çok güzel şeyler söyledi.

"ARDA TURAN'IN TRANSFERİNİ BANA SORMAYIN"



Arda'nın transferini bana sormayın. İnşallah Arda'nın ve Galatasaray taraftarının gönlüne göre olur. Ben onların buluşmasını çok istiyorum. Arda'nın heyecanını görüyorum. Çok istiyor taraftarına kavuşmayı. Çok fazla konuşmayayım bu konuda kritik bir konu. Hayırlısı olsun.



"CANER VE GÖKHAN, İNŞALLAH BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAZ"



Takımda ayrılıyorlarsa çok üzülürüm ve kırılırım. Yanarım yani... Bu oyuncular hangi takıma giderse gittikleri takımın şampiyonluk şansı Beşiktaş'tan %30 artar. Arda, Selçuk, Gökhan, Caner gibi oyuncuların karşı takımda olması büyük bir avantaj. Maça çıkarken daha farklı olur durum. İnşallah Caner ve Gökhan Beşiktaş'tan ayrılmaz."

"BİZLERİN BEŞİKTAŞ'A İHTİYACI VAR"



Onu Sergen hocamıza sormak lazım. Bu oyuncular gidiyorsa mutlaka bir B planı vardır. Ona sormak lazım. Ben de merak ediyorum. Benim Beşiktaş'a bakış açım farklı. Ben taraftarım. Her maçı izliyorum, izleyeceğim. Gökhan, Caner gibi oyuncularla ilgili plan nedir bilmiyorum. Beşiktaş büyüktür. Beşiktaş'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Bizlerin Beşiktaş'a ihtiyacı var. Hiçbir futbolcvu kulüpten büyük değildir. Umarım Beşiktaş'ın planı güzelce işler. Şampiyonluk için aday olacaklardır.

"TRABZONSPOR'A ÇOK ÜZÜLDÜM"

Trabzonspor'u takip ediyorum. maçlarını izliyorum. Onur Kıvrak ile konuşuyoruz sürekli. Yorumlar yapıyoruz ama güzel yorumlar. Biz ayrıldık böyle oldular şeklinde yorumlar değil. Bizim Trabzonspor ile ilgili duygularımız farklıdır. İnşallah 2011 yılından sonraki sürece girmez Trabzonspor. Yönetimi ve işleyişi gördüğümde kötü olmayacağını düşünüyorum. Şampiyonluğu kaçırmalarına çok üzüldüm onu söyleyeyim.

"GALATASARAY BENİ İSTEMEDİ"

İyi ki Beşiktaş'a geldim. Allah'a şükürler olsun. 1,5 yılda çok gol attım asistler yaptım. Taraftarımızla barıştık demeyeyim ama gönüllerini aldım. Bana tezahürat yaptılar. Çok şükür dönüp Beşiktaş'ın formasını giydim. Harika bir 1,5 yıldır benim için. Çin'e gittiğimde dönersem Galatasaray'a dönmek isterim demiştim ama Galatasaray beni istemedi. Beşiktaş gelecekte beni isterse... Oyuncuysam oyuncu olarak, hocalığa başlarsam hoca olarak, yönetici olduysam yönetici olarak, arkadaş, ağabey olarak istiyorlarsa arkadaş olarak... Hangi pozisyonda olursa olsun; Beşiktaş da beni isterse dönerim.

"HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

Geçen gün menajerlerimle konuşuyorduk. Trabzonspor'dan ayrıldığımda Lazio ve Lokomotiv Moskova istiyordu. Gitseydin çok farklı kariyerin olacaktı dediler. Ben de dedim ki Galatsaray'a geldim inanılmaz sezonlar geçirdim. Sonra West Ham'ı dediler. Galatasaray'da kalıp 3. yıldızı taktım müthiş başarılar kazandığımı söyledim. Daha sonra Çin'e gittim orada güzel işler yaptım, Trabzon'a döndüm 25 gol attım. Keşke Trabzon'da kadro dışı kalmasaydın çok farklı olurdu her şey dediler. Sonra Beşiktaş'a döndüm kaptan oldum. İnanılmaz duygular bunlar. Beşiktaş'a dönmek müthiş bir duygu. İlk maçıma çıkmamı ve son Fenerbahçe maçı... İnanılmaz duygular. Beşiktaş taraftarı beni bağırlarına bastı. Hakkım yoktur ama varsa helal etsinler.

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