Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı

Beşiktaş'tan ayrılarak Fransız ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Tecrübeli golcü yaptığı açıklamada "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Lille takımı ile anlaşan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, siyah-beyazlılara veda etti. 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:





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