24 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı

Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.07.2020

'tan ayrılarak Fransız ekibi Lille'e transfer olan , hesabından veda paylaşımı yaptı. Tecrübeli golcü yaptığı açıklamada "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

'nın Lille takımı ile anlaşan 'ın golcü futbolcusu , siyah-beyazlılara veda etti. 35 yaşındaki futbolcu, hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı haberin devamı

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