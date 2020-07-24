24 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 Giriş Tarihi: 24.07.2020

Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşma sağlayan , Ümraniye Nevzat Tesisleri'ne gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

'nın Lille takımına transfer olduğu öne sürülen Beşiktaşlı futbolcu , takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 'in son haftasında yarın ile oynanacak maçın çalışmasını BJK 'nde gerçekleştiren 'ta Burak Yılmaz, teknik direktör ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Burak'ın teknik heyet ve futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptığı, sonrasında ise tesislerden ayrıldığı aktarıldı.

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