Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşma sağlayan Burak Yılmaz, Ümraniye Nevzat Tesisleri'ne gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Fransa'nın Lille takımına transfer olduğu öne sürülen Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in son haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynanacak maçın çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Burak'ın teknik heyet ve futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptığı, sonrasında ise tesislerden ayrıldığı aktarıldı.

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