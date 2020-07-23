23 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun Beşiktaş'a geri dönüyor

Kartal'dan Cenk Tosun sürprizi! Yuvaya geri dönüyor
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.07.2020

Yeni sezon için transfer harekatına başlayan Beşiktaş, eski golcüsü 'u gündemine aldı. Everton’da başarılı olamadıktan sonra ’a kiralanan ve ağır bir sakatlık yaşayan 29 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına kiralanacak. Cenk de bu kez dönmeye yakın.

Beşiktaş forvet hattında sezonu Abdoulay Diaby, Kevin-Prince Boateng, Burak Yılmaz, Güven Yalçın ve Umut Nayir beşlisiyle tamamlamıştı. Ancak Burak Yılmaz hariç hiçbiri beklenilen katkıyı veremedi. Siyah-beyazlıların hocası gelecek sezon için mutlaka 'güvenilir' bir golcü istiyor. Burak Yılmaz'ın Fransız takımı Lille'e transferinin an meselesi olması sebebiyle 46 yaşındaki çalıştırıcı 'ın eski forveti 'un adını siyah-beyazlı yönetime sundu. Beşiktaş'ın transfer komitesi Everton'ın kapısını çalacak.

FİKRİNİ SERGEN YALÇIN DEĞİŞTİRDİ
Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'u bonuslarıyla beraber 28 milyon euro'ya Everton'a satmıştı. Maviler'de aradığını bulamayan 29 yaşındaki oyuncu kiralık gittiği 'ta da tutunamadı. İdmanda yaşadığı ağır sakatlık yüzünden fazla forma şansı bulamayan Cenk'in aklında Süper Lig'e dönmek yoktu. Ancak bu aşamada devreye Sergen Yalçın'ın girdiği ve başarılı ismi ikna ettiği kaydedildi. Beşiktaş, 2022'ye kadar sözleşmesi olduğu Everton yönetimi ile görüşecek ve yıldız ismi 1 yıl kiralayacak.

EURO 2020 FAKTÖRÜ
Cenk Tosun, Crystal Palace idmanında yaşadığı ağır diz sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracaktı. Ancak koronavirüs sebebiyle turnuvanın 1 yıl ertelenmesi tecrübeli forvetin işine yaradı. Cenk, ismi değişmeyen ancak 2021'de oynanacak organizasyona hazır katılmak için Beşiktaş'a dönüşe sıcak bakıyor. Yıldız oyuncu, Ada'da kulübede oturarak beklemek yerine Kartal'da oynayarak kupaya hazırlanmak istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş Mirin için kararını verdi! Beşiktaş Mirin için kararını verdi!
Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör