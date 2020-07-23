Lille'den resmi açıklama! "Burak Yılmaz ile..."

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a ilgisi olduğu biliniyordu. Konuyla ilgili Fransız kulübünden açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla harikalar yaratan Burak Yılmaz için, Fransa'nın Lille kulübünün talip olduğu yazılmıştı. Alacaklarına karşı bonservisini alacağı belirtilen Burak Yılmaz ile ilgili, Lille'den flaş bir açıklama geldi.

Lille teknik direktörü Christophe Galtier, "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Aynı Jose Fonte gibi. O da benzer yaşlarda geldi ve etkili oldu. Transferi Sportif Direktör Luis Campos önerdi. Ben de etkilendim." dedi.

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