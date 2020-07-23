23 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Lille'den resmi açıklama! "Burak Yılmaz ile..."

Lille'den resmi açıklama! Burak Yılmaz ile...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in 'tan 'a ilgisi olduğu biliniyordu. Konuyla ilgili Fransız kulübünden açıklama geldi. İşte detaylar...

'ta gösterdiği performansla harikalar yaratan için, Fransa'nın Lille kulübünün talip olduğu yazılmıştı. Alacaklarına karşı bonservisini alacağı belirtilen Burak Yılmaz ile ilgili, Lille'den flaş bir açıklama geldi.

Lille teknik direktörü Christophe Galtier, "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Aynı Jose Fonte gibi. O da benzer yaşlarda geldi ve etkili oldu. Transferi Sportif Direktör Luis Campos önerdi. Ben de etkilendim." dedi.

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