22 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'ın babasından Lille transferi açıklaması

Fikret Yılmaz açıkladı! Burak Yılmaz..
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

'ın golcüsü 'ın gelecek sezon hangi takımda oynayacağı tartışma konusu olurken, tecrübeli forvetin babası 'ın transfere dair yaptığı açıklamalar oldukça ilginçti. İşte detaylar...

'ta transfer gündeminin bir numaralı maddesi ... Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu için Fransız ekibi Lille'in devreye girdiği iddia edilmişti. Yılmaz'ın babası konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan , "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz Lille'e transfer oluyor

LILLE'DEN 2 YILLIK TEKLİF İDDİASI

Burak Yılmaz'ı izlemek için İstanbul'a geldiği ifade edilen Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un, tecrübeli forvetle de görüştüğü ortaya çıktı. Campos'un Burak'a "Golcülüğünü beğeniyorum, seni Lille'de görmek istiyorum" dediği ve 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Bu sezon toplam 26 maça çıkan milli futbolcu, 14 kez ağları sarsarken 7 de asist yaptı.

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