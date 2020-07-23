23 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

Süper Lig'in 34. haftasında Başkent deplasmanında ile karşılaşacak 'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlıların yönetiminde gerçekleşen antrenmanı 1.5 saat sürdü.

, Süper Lig'in 34. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi oyunları, streching ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.
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