23 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng takımdan ayrıldı

Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim takıma veda etti...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng takıma veda etti. , teknik ekip ve futbolcularla vedalaşan tecrübeli oyuncu bugün takım arkadaşlarıyla birlikte son kez idmana çıktı.

'ta Karius, Rebocho ve Ruiz'in ardından bir isim daha kulübe veda etti. Fiorentina'dan kiralanan Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılarla yollarını ayırdı. Son kez idmana çıkan tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"EMEKLERİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler."

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