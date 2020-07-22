Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Beşiktaş Alanyasporlu Welinton ile anlaşma sağladı
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Aytemiz Alanyaspor'dan öğrencisi olan Brezilyalı stoper Welinton ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden Beşiktaş'tan savunma hattına takviye geldi. Victor Ruiz'in alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından stoper arayışlarına hız veren siyah-beyazlı kurmaylar, bu sezon Alanyaspor'daki performansıyla göz kamaştıran Welinton için harekete geçmişti. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.
YALÇIN ISRARLA İSTEDİ
31 yaşındaki oyuncuya Türkiye'nin dışında Avrupa'dan da teklifler geldiği, ancak daha önce birlikte çalıştığı Sergen hocanın kanatları altında kariyerini sürdürmek istediği bildirildi. Hatta Welinton'un, kendi ücreti konusunda fedakârlık yapmaya hazır olduğunu da, Sergen Yalçın'a ilettiği gelen haberler arasında yer alıyor. Öte yandan 47 yaşındaki teknik adamın da Brezilyalı stoperi özellikle kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi.
N'Sakala'nın dışında Welinton ve Papiss Cisse de siyah-beyazlı formayı gelecek sezon giyerse, Kartal, Alanya'nın 3 önemli ismini alarak kadrosunu ciddi anlamda güçlendirmiş olacak.
Bu sezon Alanyaspor ile 22 maçta forma giyen Brezilyalı stoper 2 gol katkısı verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı