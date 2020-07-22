Beşiktaş ilk transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Aytemiz Alanyaspor'dan öğrencisi olan Brezilyalı stoper Welinton ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden Beşiktaş'tan savunma hattına takviye geldi. Victor Ruiz'in alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından stoper arayışlarına hız veren siyah-beyazlı kurmaylar, bu sezon Alanyaspor'daki performansıyla göz kamaştıran Welinton için harekete geçmişti. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

YALÇIN ISRARLA İSTEDİ

31 yaşındaki oyuncuya Türkiye'nin dışında Avrupa'dan da teklifler geldiği, ancak daha önce birlikte çalıştığı Sergen hocanın kanatları altında kariyerini sürdürmek istediği bildirildi. Hatta Welinton'un, kendi ücreti konusunda fedakârlık yapmaya hazır olduğunu da, Sergen Yalçın'a ilettiği gelen haberler arasında yer alıyor. Öte yandan 47 yaşındaki teknik adamın da Brezilyalı stoperi özellikle kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi.

N'Sakala'nın dışında Welinton ve Papiss Cisse de siyah-beyazlı formayı gelecek sezon giyerse, Kartal, Alanya'nın 3 önemli ismini alarak kadrosunu ciddi anlamda güçlendirmiş olacak.



Bu sezon Alanyaspor ile 22 maçta forma giyen Brezilyalı stoper 2 gol katkısı verdi.





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