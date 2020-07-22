22 Temmuz 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın maliyeti dudak uçuklattı! Yapılan sözleşmede...

Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Fikret Orman döneminde transfer edilen Domagoj Vida'nın maliyeti dudak uçuklatırken, Hırvat stopere yapılan ek sözleşme de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 11:10
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Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın maliyeti dudak uçuklattı! Yapılan sözleşmede...

Beşiktaş'ın, 3 milyon 700 bin Euro ile yıllık en yüksek ücreti alan oyuncusu olan Domagoj alacakları için bir sözleşme daha yaptığı ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın maliyeti dudak uçuklattı! Yapılan sözleşmede...

Takvim'de yer alan habere göre Fikret Orman döneminde, Avrupa kupalarına katılım için Vida'ya "Kağıdı imzala, 625 bin Euro'luk alacağını 1 ay sonra ödeyeceğiz" sözü verildi.

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Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın maliyeti dudak uçuklattı! Yapılan sözleşmede...

Orman'ın ayrıca "Eğer ödeyemezsek 1 ay için sana 625 bin Euro daha yani yüzde yüz faiz vereceğiz" dediği ardından parayı ödeyemeyince Vida'ya olan borcun 1 milyon 250 bin Euro'ya çıktığı öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın maliyeti dudak uçuklattı! Yapılan sözleşmede...

Vida için 1.5 milyon Euro imza parası ödendi. Yıllık da 3 milyon 700 bin Euro verildi. 4.5 yıllık maaşı ise 16 milyon 650 bin Euro'yu buldu.

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Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın maliyeti dudak uçuklattı! Yapılan sözleşmede...

Hırvat defans oyuncusu için ayrıca 1 milyon 640 bin Euro'luk menajerlik bedeli de ödendi. Vida'nın maliyeti 19 milyon 750 bin Euro'yu buldu.

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