13 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Lens yine sağ bekte!

Lens yine sağ bekte!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.07.2020

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta ilk 11'ini belirlemeye başladı. Başarılı teknik adamın sağ bek mevkii için düşündüğü ismin ise Jeremain Lens olması bekleniyor.

'ün yedek kalması beklenen Malatya sınavında sağ bek mevkii için yine Lens öne çıkıyor. Teknik patron 'ın daha önce de bu mevkide görevlendirdiği Hollandalı futbolcuyu kullanacağı gelen haberler arasında.

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