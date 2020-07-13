Lens yine sağ bekte!

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk 11'ini belirlemeye başladı. Başarılı teknik adamın sağ bek mevkii için düşündüğü ismin ise Jeremain Lens olması bekleniyor.

Gökhan Gönül'ün yedek kalması beklenen Malatya sınavında sağ bek mevkii için yine Lens öne çıkıyor. Teknik patron Sergen Yalçın'ın daha önce de bu mevkide görevlendirdiği Hollandalı futbolcuyu kullanacağı gelen haberler arasında.

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