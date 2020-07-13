13 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Cadiz Alvaro Negredo'yu transfer etti!

Resmen açıklandı! Negredo geri döndü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.07.2020

La Liga'ya yükselen Cadiz takımının başkanı Manolo Vizcaino, ülkemizde bir dönem 'ta da forma giyen Alvaro 'yu transfer ettiklerini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte İspanyol golcü ülkesine geri döndü.

Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'da sürdüren 'ın eski golcüsü Alvaro , ülkesi 'ya dönüş yapıyor.

Gelecek sezon La Liga'da mücadele edecek olan Cadiz'in başkanı Manolo Vizcaino, "Negredo, gelecek yıl Cadiz'de forma giyecek" diyerek tecrübeli ismin transferini resmen duyurdu.

Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Valencia ve Manchester City gibi takımlar bulunan Negredo, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.

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