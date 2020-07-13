Cadiz Alvaro Negredo'yu transfer etti!

Kara Kartal, küme düşme tehlikesi yaşayan Yeni Malatya ile kapışacak. Ligde 3'üncü sırayı kovalayan Siyah-beyazlıların en büyük sıkıntısı sakatların çokluğu. Karşılaşma öncesi iki ekibin muhtemel 11'leri de belli oldu. İşte maça dair detaylar...