22 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

, 'in 34. haftasnda deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada turnuva maçları ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

, 23 Temmuz Perşembe akşamı yapacağı antrenmanla müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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