15 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Umut Bozok için onay çıkmadı

Umut Bozok için onay çıkmadı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan ve yeni yabancı kuralı sonrası yerli oyuncu arayışlarını hızlandıran 'ta Fransa 2. Ligi ekiplerinden Lorient'da forma giyen Umut Bozok gündeme gelmişti. Teknik direktör 'ın 23 yaşındaki golcünün transferini veto ettiği öğrenildi.

Yeni sezon öncesi özellikle yerli isimleri tercih eden 'ın önüne Fransa 2'nci Ligi takımlarından Lorient'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor Umut Bozok geldi. Nimes formasıyla bir anda herkesin dikkatini çeken ancak daha sonra beklenen patlamayı yapmayan Umut için Sergen'in, "Güven'den ne fazlası var. Transfer yapmak için oyuncu almayalım" dediği öğrenildi.

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