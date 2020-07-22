Beşiktaş Mirin konusunda bonservis kazanmak istiyor

Beşiktaş'ta gelecek sezon en çok merak edilen stoper bölgesinde önce Victor Ruiz'in sözleşmesini feshetmesi ardından Roco'yla da yolların kesin olarak ayrılacak olması gözleri Mirin'e çevirdi. Siyah-beyazlılar Fransız stoper konusunda bonservis elde etmeden takımdan ayrılmasına sıcak bakılmayacak.

Toulouse Kulübü, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Isimat-Mirin'in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Fransız stoper böylece siyah-beyazlı kulübe geri dönecek.

Stoper bölgesinde Ruiz'in gidişinin ardından Roco'yla yolları ayırması beklenen Beşiktaş, takıma geri dönecek olan Mirin'in geleceği hakkında ise kararsız...

İYİ TEKLİF GELMEZSE TAKIMDA KALACAK

Sabah'ın haberine göre, stopere iki transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, iyi bir teklif gelene dek Mirin'i göndermeyecek ve Fransız futbolcudan bonservis bedeli kazanacak. Ocak 2019'da 350 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Mirin, takımda kalması halinde önümüzdeki sezon için 1.2, sonraki yıl için de 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak.



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