22 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Mirin konusunda bonservis kazanmak istiyor

Beşiktaş Mirin için kararını verdi!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.07.2020

Beşiktaş'ta gelecek sezon en çok merak edilen stoper bölgesinde önce Victor Ruiz'in sözleşmesini feshetmesi ardından Roco'yla da yolların kesin olarak ayrılacak olması gözleri Mirin'e çevirdi. Siyah-beyazlılar Fransız stoper konusunda bonservis elde etmeden takımdan ayrılmasına sıcak bakılmayacak.

Toulouse Kulübü, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Isimat-Mirin'in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Fransız stoper böylece siyah-beyazlı kulübe geri dönecek.

Stoper bölgesinde Ruiz'in gidişinin ardından Roco'yla yolları ayırması beklenen Beşiktaş, takıma geri dönecek olan Mirin'in geleceği hakkında ise kararsız...

İYİ TEKLİF GELMEZSE TAKIMDA KALACAK

Sabah'ın haberine göre, stopere iki transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, iyi bir teklif gelene dek Mirin'i göndermeyecek ve Fransız futbolcudan bonservis bedeli kazanacak. Ocak 2019'da 350 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Mirin, takımda kalması halinde önümüzdeki sezon için 1.2, sonraki yıl için de 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın maliyeti dudak uçuklattı! Yapılan sözleşmede...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İşte Burak Yılmaz'ın kariyeri... İşte Burak Yılmaz'ın kariyeri...
Fikret Yılmaz açıkladı! Burak Yılmaz.. Fikret Yılmaz açıkladı! Burak Yılmaz..
Beşiktaşlı yıldız resmen ayrılıyor! İşte yeni takımı Beşiktaşlı yıldız resmen ayrılıyor! İşte yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör