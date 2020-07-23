23 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Burak Yılmaz Lille'e transfer oldu!

Burak Yılmaz'da flaş gelişme! Transfer...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

Son dakika haberine göre; Beşiktaş'taki 1 milyon Euro alacağından vazgeçerek bonservisini eline aldı ve Fransız kulübü Lille'e oldu.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaşlı futbolcu , siyah beyazlı kulüp ile anlaşarak alacakları karşılığında bonservisini aldı. Lille ile anlaşan Yılmaz, Fransız ekibi ile sözleşme imzalayacak.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonuçlandı. Beşiktaş'tan 1 milyon Euro'luk alacağı olan Yılmaz, bu hakkını kulüpte bırakarak bonservisini aldı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz'ın, 26 Temmuz Pazar günü Fransa'ya gitmesi ve yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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