23 Temmuz 2020, Perşembe
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TRT Spor'un haberine göre Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulüp ile anlaşarak alacakları karşılığında bonservisini aldı. Lille ile anlaşan Yılmaz, Fransız ekibi ile sözleşme imzalayacak.
Son dakika: Burak Yılmaz Lille'e transfer oldu!
Son dakika haberine göre; Burak Yılmaz Beşiktaş'taki 1 milyon Euro alacağından vazgeçerek bonservisini eline aldı ve Fransız kulübü Lille'e transfer oldu.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulüp ile anlaşarak alacakları karşılığında bonservisini aldı. Lille ile anlaşan Yılmaz, Fransız ekibi ile sözleşme imzalayacak.
Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonuçlandı. Beşiktaş'tan 1 milyon Euro'luk alacağı olan Yılmaz, bu hakkını kulüpte bırakarak bonservisini aldı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz'ın, 26 Temmuz Pazar günü Fransa'ya gitmesi ve yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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